'Met buikpijn naar de training bij PSV'

De jeugdopleiding staat sinds enkele jaren steeds centraler bij PSV. Eén van de uitgangspunten is het 'FUNdament', waarin speelplezier belangrijk wordt gemaakt voor de jonge talentjes in Eindhoven.



Vroeger traden jongetjes van 8 jaar met buikpijn van de spanning aan op De Herdgang, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. "Het werd een vervelende cirkel, waarin iedereen druk ervoer", vertelt Bastiaan Riemersma, die al tien jaar werkzaam is in de jeugd van PSV en tegenwoordig actief als coördinator van het genoemde 'FUNdament'.



"De kinderen waren bezig met hun tussentijdse beoordelingen. Voor de ouders werd het een statussymbool als hun kind bij PSV speelde, terwijl jeugdtrainers omwille van hun baan moesten presteren." En dat moest eraf, stelt Riemersma. "Al heb je in een voetbalbedrijf altijd te maken met verwachtingen, teleurstellingen en druk."



Het doel bij PSV is nu dat zo'n 50% van de hoofdmacht eigen jeugd is. "Maar we willen ook pedagogisch verantwoord werken. We komen bij de ouders thuis en zijn eerlijk over onze verwachtingen. De kinderen zijn nog erg jong. Onze taak is om de passie te ontwikkelen, zodat ze later de kracht bezitten om door te gaan als het moeilijk wordt. Sommige kinderen bezitten die passie al en kunnen mentaal al wat zwaarder belast worden. Andere kinderen zijn daar nog niet aan toe", besluit de jeugdopleider.