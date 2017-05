'Welbekende weg wordt bewandeld: wéér toptalent naar PSV'

Belgische media meldden het woensdagochtend al, maar nu heeft PSV het helemaal officieel gemaakt: Maxime Delanghe gaat voor de Eindhovenaren spelen. PSV heeft Belgisch jeugdinternational vastgelegd. De talentvolle doelman komt over van RSC Anderlecht. Delanghe tekent een contract voor drie seizoenen bij PSV.



"Ik ben heel blij om bij één van de grootste clubs in Nederland te tekenen", sprak Delanghe na het zetten van zijn handtekening bij PSV TV. "Het sportief plan dat mij geschetst is, is fantastisch."



Delanghe werd tijdens toernooien meermaals uitgeroepen tot beste doelman van zijn generatie, speelde interlands voor België onder 15 en onder 16 en kwam als 15-jarige ook al uit in de UEFA Youth League. Bij PSV begint hij in PSV O19. "Ik ben een aanvallend ingestelde keeper. Eén die meevoetbalt. Ik hoop dat te kunnen laten zien en in de toekomst in de Nederlandse competitie te schitteren."



Update 12:23 uur

Volgens Het Nieuwsblad is PSV erin geslaagd om andermaal een groot talent weg te kapen uit de succesvolle jeugdopleiding van RSC Anderlecht. Dit keer zou het gaan om Andy Koshi. Hij is een zestienjarig talent, dat zowel als linksback als linksmidden prima uit de voeten kan. In het verleden liep hij al eens stage bij Arsenal, maar dat leverde geen contract op.



Koshi zou al weer het vijfde talent zijn dat Anderlecht verlaat deze zomer, na Maxime Delanghe is hij de tweede die hierna voor PSV kiest.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.