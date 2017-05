Van der Sar blikt terug op Stockholm: "Dát deed me erg goed"

Ajax verloor afgelopen midweek zoals bekend de finale van de Europa League, tegen Manchester United (2-0). Toch is Edwin van der Sar, oud-doelman en tegenwoordig commercieel directeur van de club, vooral trots op het bereiken van de Europese eindstrijd.



Vooral de fans maakten hem trots, zo vertelt Van der Sar in zijn column voor De Telegraaf. "Wat me in Stockholm goed deed, was de manier waarop de fans van Ajax achter het elftal stonden. Ze zorgden in het stadion voor een fantastische sfeer. Ze hebben het betere spel van de ploeg dit seizoen omarmd en vertaald naar een geweldig enthousiasme."



"Ik vond het ook mooi hoe ze in de stad omgingen met de aanhang van United", vervolgt Van der Sar zijn lofzang. "Ook de beelden die we vanuit Amsterdam doorkregen, deden ons beseffen hoezeer de finale leefde. Ruim 120.000 mensen die de wedstrijd op het Museumplein en op andere plekken in de stad keken."