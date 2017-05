Gio blikt terug: "Dat was voor het team de zwaarste week.."

Het was al met al natuurlijk een topseizoen voor landskampioen Feyenoord, maar trainer Giovanni van Bronckhorst kon zich ook nog erg goed een loodzware week uit het voetbaljaar herinneren: de week waarin de moeder van Tonny Vilhena overleed, en waarin er niet werd gewonnen op bezoek bij Zorya Luhansk en Go Ahead Eagles.



"Het reizen terug vanuit Luhansk, uit het vliegtuig direct het afscheid nemen van de moeder van Tonny en dan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat was voor het team de zwaarste week", vertelt Van Bronckhorst aan RTV Rijnmond.



"We zijn allemaal voetballer, maar uiteindelijk ben je ook allemaal een familiemens. Als je de mensen die dichtbij je staan dan verliest, dan heeft dat een enorme impact.."



Toch knokte Feyenoord zich snel terug. "Het team werd toen hechter in de moeilijke situatie. Als groep en als club stonden we er en konden we steun aan Tonny en zijn familie geven", aldus Van Bronckhorst tot slot.