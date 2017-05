'De Jong kan handtekening zetten bij deze club'

Middenvelder Siem de Jong kende een moeilijke binnenkomer bij PSV in het Philips Stadion, maar naar mate het Eredivisie-seizoen vorderde ging hij wel beter spelen in Eindhoven. Officieel is de oud-Ajacied echter nog altijd eigendom van Newcastle United, dat hem naar verluidt probeert te slijten. Fenerbahçe schijnt in de markt te zijn voor de Nederlander.



Volgens de Turkse media wil de werkgever van Jeremain Lens, Robin van Persie en Gregory van der Wiel wel een nieuwe kans geven aan De Jong. De middenvelder was in zijn tijd bij Ajax heel erg belangrijk en vervulde de rol van aanvoerder in de ArenA, maar na zijn transfer naar Newcastle wilde het toch niet echt vlotten met de carrière van De Jong.



Nu is de Nederlander echter in beeld bij Fenerbahçe en analist Pierre van Hooijdonk zegt in gesprek met het medum Aspor dat hij de ploeg uit Istanbul wel een goede match vindt voor De Jong. "Het is een mooi aanbod voor hem, hij moet zorgen dat hij weer in de picture komt te staan." Naar verluidt werd De Jong ook aangeboden bij PSV, maar de Eindhovenaren wensten hem niet te kopen.