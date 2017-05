Ten Hag: tien procent kans op Europees voetbal

FC Utrecht heeft zich dit voetbalseizoen toch zeker van zijn beste kant laten zien. Op het moment suprême in het AFAS Stadion lieten de Domstedelingen het echter afweten, het werd maar liefst drie tegen nul voor AZ. Nu moet Utrecht dus vier keer scoren voor eigen publiek om Europees voetbal af te dwingen.



Coach Erik ten Hag zegt tegen de NOS: "Ik schat de kans op tien procent. Dat is een kleine kans, maar toch moeten we daar voor gaan. Het begint ermee dat je er geloof in hebt en dat de spelers er geloof in krijgen. Dat probeer ik over te brengen. Er zijn veel voorbeelden in de sport dat je het nog om kunt draaien. Maar dat betekent wel dat we energie en dynamiek nodig hebben."



In Alkmaar oogde AZ stukken gretiger dan de mannen van Ten Hag. "Daar heb ik me over verbaasd, ja. Het is de finale van een geweldig seizoen, waarin we vaak een heel hoog niveau aan hebben getikt. Dat we dan juist in de finale tegen AZ door de ondergrens zakken, is teleurstellend om te constateren."