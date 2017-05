"Dan is er niet genoeg geld om Lukaku te halen"

Vleugelspits Eden Hazard viel in het seizoen 2015-2016 heel erg tegen bij Chelsea, maar in het afgelopen voetbaljaar speelde hij juist weer de pannen van het dak. De Belg voelt zich op zijn plek in het Stamford Bridge-stadion en hoopt dat hij binnenkort een landgenoot mag verwelkomen in Londen.



Over een mogelijk nieuw contract zegt Hazard tegen Het Nieuwsblad: "Op dit moment ligt er nog niks op tafel. We wachten tot het einde van het seizoen. Daarna blijf ik rustig. We zullen wel praten. Of niet, dat moeten we nog zien. Als ik een nieuw contract teken, blijft er misschien niet genoeg geld over om Romelu (Lukaku, red.) te halen. Nee, ik maak een grapje. Wie er ook komt, we zullen klaar zijn voor het nieuwe seizoen."



Hazard geeft aan dat hij nog niets vernomen heeft van eventuele belangstelling. "Voorlopig weet ik dat niet. Ik zit nu goed bij de club. Als ik terug ben van de nationale ploeg zullen we tijd hebben om te praten en te kijken wat mogelijk is."