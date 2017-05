Cillessen: blij dat ik weer tegen Alavés kan spelen

Alle wedstrijden in de Spaanse competitie en de Champions League zijn bij FC Barcelona voor doelman Marc-André ter Stegen. Jasper Cillessen staat echter onder de lat bij de duels in de Copa del Rey en de Nederlander mag dan ook keepen in de finale tegen Deportivo Alavés.



Daar is hij blij mee, want eerder in het seizoen verloor Barça nog van Alavés, mét Cillessen in het doel. Op de officiële website van de Catalanen zegt de Oranje-kandidaat: "Ik ben dan ook blij dat ik weer tegen Alavés kan spelen. Volgens mij was ik nog maar anderhalve week speler van Barcelona toen we van ze verloren. Ik wil graag een tweede kans. Ze spelen nu met veel meer druk, want het is hun eerste finale. Alavés is een goed team, maar wij moeten de wedstrijd met onze ervaring kunnen winnen."



Over zijn toekomst vertelde Cillessen eerder: "Ik heb nog niet nagedacht over aanbiedingen, een transfer, vooralsnog zit ik hier prima. Oké, als mijn situatie in de winter nog hetzelfde is, dan ga ik wel nadenken over mijn toekomst ... Ik heb al een aantal keer contact gehad met bondscoach Dick Advocaat van het Nederlands elftal. Hij zei tegen me: als je goed speelt, word je opgeroepen."