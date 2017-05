Hazard over ploeggenoot: hij wil meer spelen

den Hazard en Thibaut Courtois kenden een fantastisch seizoen bij Chelsea, maar Charly Musonda Junior en Michy Batshuayi niet. Hazard liet zich uit over die laatste.



De aanvaller kreeg enkele in de laatste wedstrijden veel speelkansen en de Rode Duivel bewees dat hij meer kansen verdiende, want hij scoorde dit seizoen bijna altijd wanneer hij langdurig een kans kreeg.



"Hij heeft laten zien dat hij het potentieel heeft. Ik denk dat de coach op hem rekent. Maar ik weet niet of Michy genoegen zal nemen met een plaats op de bank. Eerlijk gezegd denk ik van niet. Hij wil meer spelen. Ik denk dat hij zich op een bepaald moment dit seizoen een beetje nutteloos voelde. Maar hij heeft bewezen dat hij een grote aanvaller en een doelpuntenmaker is. Want zelfs in de weinige speeltijd die hij gekregen heeft, in de competitie en de beker, heeft hij toch voor goals gezorgd", zegt hij tegen Het Nieuwsblad.



"In de nationale ploeg is het net zo. Hij speelt niet vaak, maar elke keer als hij tussen de lijnen staat, kan hij een goal maken. Dat bewijst dat hij een echte topschutter is. Wij wisten dat al, maar anderen die hem niet zo vaak zien spelen misschien minder."