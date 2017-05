De nacompetitiewedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC werd ontsierd door ongeregeldheden langs de zijlijn. Er werd onder meer met een toiletpot gegooid en een doldwaze fan bracht een Hitlergroet aan Huub Stevens. Ook zagen we een supporter met een bivakmuts voorbijkomen, die even later rustig zat te genieten van een hamburger.



Ook Bert Kersten, de voorzitter van MVV, zag de beelden van de fan met bivakmuts, niet veel later zónder. In gesprek met het Algemeen Dagblad stelt hij: "Die klootzak hebben we dus zo te pakken." De preses heeft er flink de balen van. "Ik ben er nog steeds kwaad over. Een stuk of dertig idioten van beide kanten die zo'n geweldige, sfeervolle avond verpesten. Geloof me, zodra we ze hebben, komen ze hier nooit meer binnen. Dit past niet bij die mooie rivaliteit die er tussen beide clubs is."





Man: 'Schat?! waar ligt mijn bivakmuts?'. Vrouw: 'moet MVV weer spelen?'. Man: 'ja, ik wil nu weg'. Vrouw: 'Hij ligt in de kast'. #mvvrod pic.twitter.com/rNwmBYM0ah — Thomas Melisse (@thomasvvd) May 26, 2017