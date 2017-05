Promes over kritiek: het is onwetendheid

Vleugelspits Quincy Promes doet het al jaren ontzettend goed in Rusland bij Spartak Moskou. Staat hij bij het Nederlands elftal in de basis, dan gaat het echter gelijk een stuk minder. En dat heeft vaak als gevolg dat de oud-voetballer van FC Twente behoorlijk wat kritiek krijgt.



Promes zegt daar zelf over tegen De Telegraaf: "Het is onwetendheid. De mensen zien me vaak alleen bij Oranje. Dan gaat het daar niet goed en is Promes ook niet goed."



De buitenspeler gaat verder: "k denk dat mijn prestaties er niet om liegen. Hoe ik het in Rusland doe, daar hoef ik niets over te zeggen. Dat is duidelijk. Ik merk dat er iets ontstaat, dat mensen vinden dat ik het bij het Nederlands elftal niet laat zien. Het wordt een dingetje. Ik ben het ermee eens dat het er bij Oranje nog niet helemaal uitkomt. Dat heeft met verschillende dingen te maken, zoals hoe de wedstrijden eerder zijn verlopen. Ik werk keihard om het ook hier te laten zien. Ik ben ervan overtuigd dat het lukt. Zeker in deze moeilijke periode voor Oranje wil ik hier echt opstaan."