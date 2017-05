'OM: miljoenen voor Feyenoorder Jörgensen'

De Deense goalgetter Nicolai Jörgensen heeft een bijzonder goed debuutseizoen achter de rug in De Kuip bij Feyenoord. En dat brengt interesse met zich mee: Everton werd al eens in verband gebracht met de spits en ook het Franse Olympique Marseille is in de markt voor zijn diensten.



Het Franse medium Foot Mercato weet dat de nummer vijf van de Ligue 1 Jörgensen al langere tijd in de gaten houdt. Door een overname is L'OM behoorlijk goed in de slappe was komen te zitten, getuige ook de komst van middenvelder Dimitri Payet voor meerdere tientallen miljoenen euro's. Nu hebben de Fransen Jörgensen op de korrel en naar verluidt denkt men aan een openingsbod van ongeveer tien miljoen euro.



De international van Denemarken heeft al een paar keer laten weten dat hij zich bijzonder goed op zijn plek voelt in de havenstad van Nederland. Komt het grote geld om de hoek kijken, dan weet je echter nooit wat er kan gebeuren. In de afgelopen transferzomer hield Ajax-puntspeler Arek Milik bij hoog en laag vol dat hij in Amsterdam zou blijven, maar vervolgens transfereerde hij toch naar Napoli.