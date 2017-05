Amrabat reageert: na het seizoen nadenken

Middenvelder Sofyan Amrabat van FC Utrecht staat in de belangstelling van een groot aantal clubs uit binnen- en buitenland, waaronder landskampioen Feyenoord. De voetballer is echter nog volledig bezig met het huidige seizoen, alhoewel hij niet mag spelen in de Galgenwaard tegen AZ door een gele kaart in het AFAS Stadion.



Een uitgelezen mogelijkheid om het over zijn toekomst te hebben, zo zou je zeggen. Daar is Amrabat het zelf echter niet mee eens. Hij blijft ietwat vaag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Daar wil ik het nu nog niet over hebben nu, want we hebben nog een wedstrijd te spelen in Galgenwaard. Maar in het voetbal is alles mogelijk. Na het seizoen ga ik erover nadenken."



Eerder liet de middenvelder zich nog loven uit over de Rotterdamse topclub. "Iedereen weet hoe mooi bijvoorbeeld Feyenoord is. Als je die beelden van de huldiging zag, kreeg ook ik kippenvel. Als je in de Kuip speelt, wil je dat ook vaker meemaken. Ooit. Maar mijn eerste doel is een Europees ticket pakken met FC Utrecht."