'Manchester United: 340 miljoen voor supersterren'

Manchester United won op woensdagavond van Ajax en staat volgend seizoen in de Champions League. Dat betekent dat de Engelsen beschikken over een goedgevuld spaarpotje en volgens het dagblad Sport gaat directeur Ed Woodward dat budget gebruiken ook. Hij zou maar liefst 340 miljoen euro uit gaan geven aan de komst van vijf nieuwe spelers.



Twee voetballers hebben daarbij de hoogste prioriteit: de échte supersterren. Allereerst is United al wat langer bezig met aanvaller Antoine Griezmann van Atlético Madrid, die zoals bekend honderd miljoen euro moet kosten. Onlangs gaf de Fransman in een televisie-interview toe dat hij onderhandelde met de Red Devils en naar verluidt lopen deze gesprekken best voortvarend. De international van het Franse nationale team moet vervolgens bijgestaan worden in de aanval door Romelu Lukaku, die ook erg duur is.



Daarnaast zouden de Engelsen bezig zijn met Andrea Belotti van Torino, een andere spits. En als laatste is José Mourinho zoals bekend van mening dat de verdediging van United dichtgetimmerd moet worden: wat dat betreft komen Michael Keane van Burnley en Victor Lindelöf van SL Benfica om de hoek kijken. Het bovenstaande medium berekent dat de totale kostenpost neerkomt op 340 miljoen euro.