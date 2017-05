Stadionverbod voor Hitlergroet aan Stevens

Bij de nacompetitiewedstrijd tussen Roda JC en MVV in Maastricht ging het helemaal mis. Er waren grootschalige supportersongeregeldheden in de rust en op een gegeven moment bracht een thuissupporter een Hitlergroet aan Huub Stevens. MVV heeft de desbetreffende man opgespoord en die heeft nu een stadionverbod aan zijn broek hangen.



De Telegraaf schrijft: "De man die Roda JC’s interim-coach Huub Stevens de Hitlergroet bracht na afloop van MVV-Roda JC heeft inmiddels een stadionverbod gekregen. Het was een van de vele onverkwikkelijke gebeurtenissen rondom de opgefokte Limburgse derby in de promotie/degradatie play-offs, die eindigde in 0-0. Ondanks de rellen afgelopen donderdag in De Geusselt zijn de fans uit Maastricht morgenmiddag wel welkom voor de return in Kerkrade."



MVV liet onlangs via een statement weten dat de supporters van Roda medeverantwoordelijk zouden zijn geweest voor de ongeregeldheden. Bij de ploeg uit Kerkrade is men het daar totaal niet mee eens. "Het is waanzin dat ons de schuld in de schoenen wordt geschoven. Onze fans zijn ook geen lieverdjes, maar het was een kwestie van 'actie-reactie'. MVV is hier totaal verantwoordelijk voor."