Oud-Ajacied zwaait af na schitterende loopbaan

Maxwell zal zijn voetbalkunsten niet meer vertonen op het hoogste niveau. Na de Franse bekerfinale zwaait de Braziliaanse linksback definitief af als profvoetballer.



Maxwell zal na Paris Saint-Germain dus geen nieuwe club toevoegen aan zijn imposante erelijst. "PSG zit voor altijd in mijn hart en het Parc des Princes zal altijd mijn thuis blijven", zo luidde zijn dankwoord aan de Franse topclub. Na zeventien jaar, twintig titels en tien interlands is het echter mooi geweest.



Een vertrek van de linksback (35) was al duidelijk, maar nu blijkt een nieuw avontuur dus geen optie meer. De routinier kwam dit seizoen nog tot 32 optredens voor PSG. Eerder kwam hij uit voor Cruzeiro, Ajax, Internazionale en FC Barcelona