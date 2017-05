Interim-trainer Ron de Groot won zijn eerste vier duels, maar de play-offwedstrijd bij NAC Breda ging donderdagavond met 1-0 verloren. NEC moet zondag winnen om degradatie uit de Eredivisie tegen te gaan.



"We hebben een goed gevoel over het veldspel dat we hebben laten zien", vertelt De Groot aan Omroep Gelderland. "Het verschil was groot, maar dat druk je niet uit in goals. We raken de lat een paar keer en hadden eigenlijk twee strafschoppen moeten hebben."



Een fout van Michael Heinloth resulteerde zelfs in een beroerde uitgangspositie. "Ik heb hem gezegd dat hij dit snel moet vergeten. Dat gebeurt nu eenmaal", aldus De Groot, die Julian Von Haacke niet kan inzetten in de return. Lorenzo Burnet lijkt ondanks 'een blokkade in zijn heup' gewoon in actie te kunnen komen.