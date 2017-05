Van Seumeren wimpelt interesse af: "Gaat niet gebeuren"

Frans van Seumeren is voorlopig niet van plan om te stoppen als grootaandeelhouder van FC Utrecht. De ondernemer is al vaak met een vertrek geconfronteerd, maar op dit moment is dat geen thema.



Supporters van de eredivisionist vrezen hem kwijt te raken, maar laat Van Seumeren weten aan RTV Utrecht: "Ik word wekelijks gebeld door allemaal partijen uit Rusland en Amerika die Utrecht willen overnemen. Dit gaat niet gebeuren. Ik zou haast zeggen dat ik er nooit mee zou stoppen."



Van Seumeren heeft al wel twintig procent van zijn aandelen verkocht. De opbrengst, zo'n vier miljoen euro, is direct weer in de clubkas gevloeid. Zijn doel blijft om FC Utrecht financieel gezond te houden zonder afhankelijk te zijn van transferopbrengsten en mede daarom is Paul Verhoeff tijdelijk aangesteld als vervanger van vertrekkend algemeen directeur Wilco van Schaik.