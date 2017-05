'Ünal krijgt groen licht, maar blijft City-eigendom'

Enes Ünal heeft de clubs inmiddels voor het uitkiezen. De aanvaller werd afgelopen seizoen door Manchester City uitgeleend aan FC Twente en liet bij de Tukkers een goede indruk achter. TC/Tubantia weet nu te melden dat hij naar Spanje kan.



Villarreal is onder de indruk geraakt van de prestaties van Ünal en heeft nu opdracht gegeven om hem naar de club te halen. Er zouden vanuit Villarreal serieuze plannen zijn. Ünal kan voor vijf jaar tekenen bij de club.



De eerste gesprekken tussen de Spaanse club en de speler in kwestie hebben al plaatsgevonden. Het is nu afwachten wat Manchester City gaat doen met het aanbod van Villarreal. Naast de Spanjaarden is ook OSC Lille geïnteresseerd.



Update 21:10 uur

Volgens het Turkse medium Fanatik vertrekt Ünal inderdaad naar Villarreal, maar niet permanent. Zij claimen dat de Twente-aanvaller juist opnieuw zal worden uitgeleend door Manchester City.





SON DAKİKA | Genç yıldızımız @EnesUnal16, kiralık olarak İspanyol ekibi Villarreal'e transfer oldu! pic.twitter.com/3cF4kh7LXc — Fanatik (@fanatikcomtr) 26 mei 2017