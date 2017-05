UEFA vreest terreur en neemt uniek besluit voor CL-finale

De Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid kent op 3 juni een primeur. Voor de eerste keer zal de eindstrijd van het miljoenenbal worden afgewerkt met een dicht dak.



De UEFA heeft besloten om het dak van het Millennium Stadium in Cardiff t sluiten. "We kregen de afgelopen weken al aanbevelingen van autoriteiten en na veel discussie is besloten om het dak dicht te houden tijdens de finale. Het dak gaat ook dicht tijdens de officiële trainingssessies op vrijdag 2 juni", zo luidt de toelichting.



Groot-Brittannië is al meermaals geteisterd door terroristische acties en men houdt sterk rekening met meer. De autoriteiten vrezen daarom voor de Champions League-finale in Wales. Omdat het inzetten van drones mogelijk als middel dient, is dus besloten om het stadiondak gesloten te houden.



Niet eerder werd de finale van het miljoenenbal georganiseerd met een dicht dak. Maar stelt de UEFA: "De prioriteit van de UEFA is voor de finale, net als bij alle andere wedstrijden, de veiligheid voor deelnemende teams en supporters. Wij ondersteunen de beslissing van de Welshe voetbalbond."