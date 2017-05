Conte focust zich op finale: "Chelsea is de underdog"

Chelsea-manager Antonio Conte heeft op imponerende wijze het kampioenschap behaald. De Italiaan legt de favorietenrol voor de FA Cup-finale tegen Arsenal desondanks neer bij stadsgenoot Arsenal.



"Ik denk dat we de underdog zijn, omdat we de landstitel hebben gepakt en dat hebben gevierd", oordeelde Conte op de persconferentie. "Het was terecht dat we ervan genoten, maar we treffen een ploeg die net plaatsing voor de Champions League is misgelopen en nu de laatste kans heeft om nog iets van het seizoen te maken."



Chelsea haalde de titel op 12 mei binnen, waar Arsenal tot op de slotdag tevergeefs om een Champions League-ticket vocht. Conte noemt dat een nadeel, al blijft hij monter. "Ze hebben het hele seizoen al laten zien dat ze tot grote dingen in staat zijn. Het wordt een zware wedstrijd, maar we zijn er klaar voor."



Ook stond Conte nog even stil bij de terreuraanslag in Manchester. "De FA Cup-finale is belangrijk en we willen die prijs winnen, maar ik wil er niet aan voorbijgaan wat er in Manchester is gebeurd. We steunen de families van de slachtoffers."