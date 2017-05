AZ werd door velen afgeschilderd als aangeschoten wild, maar na de eenvoudige overwinningen op FC Groningen lijkt ook FC Utrecht aan de kant gezet te worden. Het heenduel resulteerde donderdag in een ruime 3-0 overwinning.



"De jongens hebben vertrouwen", stelt John van den Brom op de clubwebsite. "Iedereen heeft een geweldig gevoel overgehouden aan donderdag. We willen nu ook onze 56e officiële wedstrijd van het seizoen goed afsluiten. We hebben iets moois om voor te spelen."



De AZ-trainer waakt echter voor te veel euforie. "Geloof me, dat gaat echt niet gebeuren in zo’n finale. We gaan er volle bak voor. En ja, dat doen we met een 3-0 voorsprong. Dat is lekker", aldus Van den Brom, die 'met dezelfde formatie' de return oppakt. "Tenzij er zaterdag iemand door zijn hoeven zakt. Maar dat verwacht ik niet. Er zit veel energie en adrenaline in die gasten. Die zijn tijdig hersteld."



AZ mag bij een gunstig resultaat in Utrecht opnieuw Europa in.