Van Leer reageert op mogelijk akkoord: "Wat er van waar is?"

Benjamin van Leer is nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar sc Heerenveen. De sluitpost van Roda JC bleef na de play-offwedstrijd tegen MVV Maastricht kalm over zijn eigen toekomst.



"Wat er van waar is? Nou, ik weet het zelf niet", laat de 25-jarige Van Leer weten aan FOX Sports. "Toen ik in Kerkrade was kreeg ik al berichten van vrienden. Die zeiden: 'Zou je ons niet eens op de hoogte brengen?' Mijn zaakwaarnemer Dick van Burik zal vast bezig zijn, maar ik weet het niet."



"Ik heb tegen hem gezegd dat ik eerst dit seizoen goed wil afsluiten, want daar ligt mijn focus op", aldus Van Leer, die absoluut niets claimt te weten over Heerenveen. "Ik weet net zoveel als jullie. Dus ik was best verbaasd over het berichtje. Ik bel hem (Van Burik, red.) pas na het weekend. Ik kan er niks over zeggen, echt waar."