Burgemeester Maastricht hekelt 'handjevol terroristen'

Burgemeester Annemarie Penn van Maastricht heeft keihard uitgehaald naar de relschoppers bij MVV Maastricht en Roda JC. Het liep donderdagavond behoorlijk uit de hand bij deze play-offwedstrijd (0-0).



"Het is een handjevol terroristen die het verzieken voor bezoekers en supporters", foetert Penn in gesprek met L1. Toch is ze niet geheel ontevreden over het verloop van de avond. "Bivakmutsen mogen niet en vuurwerk mag niet, maar in zo'n massa is het niet heel verstandig om zomaar in te grijpen."



"Als je er een paar hun bivakmutsen afneemt, is de kans groot dat de rest ook agressief wordt. Dat is een afweging die de politie telkens moet maken. Ik denk dat het, al met al, zo goed mogelijk is gegaan", aldus de burgemeester van de Limburgse stad.