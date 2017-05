Bankzitter klaagt: "Als je 8-0 bij Feyenoord verliest..."

Norichio Nieveld was betrokken bij de promotie naar de Eredivisie, maar kreeg nauwelijks een kans om een snelle terugkeer naar de Jupiler League te voorkomen. De verdediger vertrekt dan ook met een somber gevoel bij Go Ahead Eagles.



"Ik had op meer krediet gerekend", vertelt Nieveld in De Stentor. "Vorig jaar had ik nog een redelijk aandeel in de promotie, maar in de winterstop werd mijn zaakwaarnemer verteld dat ik weg mocht. Ik hoopte juist dat ze zouden zeggen dat een aantal jongens een nieuw contract kon verdienen en dat wij het mochten laten zien. Vrijwel allemaal huurlingen werden gehaald. Dat heeft de club denk ik ook opgebroken."



De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, vindt dat de trainers ook iets anders hadden moeten proberen. "Wij verloren alleen veel wedstrijden. Dat gebeurde ook nog eens met veel tegengoals. Als je 8-0 bij Feyenoord verliest, je in vijf wedstrijden twintig goals tegen krijgt en je komt nog niet aan bod, vraag je je af waar de keuzes op gebaseerd worden. Ik dacht op een gegeven moment: ‘Waar doe ik het nog voor?’"