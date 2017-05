Calvin Slengs heeft dolgelukkig gereageerd nu hij zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract bij AZ. hij lag nog tot medio 2019 vast bij de Alkmaarders, maar heeft die verbintenis nu verlengd tot medio 2022.



"Het gaat heel erg lekker en dan komt dit er ook nog bij. Heel mooi", vertelde Slengs op het digitale thuis van de Alkmaarders. Hij beseft dat het ook heel anders had kunnen lopen voor hem. "Het dubbeltje had ook zomaar de andere kant kunnen opvallen, maar nu sta ik hier."



Het is duidelijk dat AZ erg blij is met het langere verblijf van Slengs. Zeker tijdens de play-offs om Europees voetbal heeft hij zijn meerwaarde voor de club al getoond door middel van twee goals en twee assists.