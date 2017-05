'Tweede Hazard staat voor prachtige transfer'

Thorgan Hazard kende een zeer goed seizoen bij Borussia Mönchengladbach en de middenvelder lokte daardoor de interesse vanuit de Premier League. Twee ploegen willen hem graag aantrekken.



Buitenlandse media berichten dat de Rode Duivel concrete belangstelling geniet van Arsenal, maar ook Everton ziet wel wat in de ex-speler van Zulte Waregem en Chelsea.



Hazard zou ongeveer 18 miljoen euro kosten. Dit seizoen was hij goed voor 11 doelpunten en 7 assists in 33 wedstrijden. Hazard ligt nog tot medio 2019 onder contract in Duitsland, dus Borussia Mönchengladbach staat voor een belangrijke keuze: voor grof geld verkopen of proberen zijn contract open te breken. Hazard is al 3 jaar actief in de Bundesliga.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

