OFFICIEEL: AC Milan haalt icoon terug naar de club

AC Milan is een zeer grote club met zeer veel traditie, maar de laatste jaren draait het er een stuk minder. De club heeft grote ambities met de nieuwe eigenaars, maar zorgde toch voor een verrassende transfer.



De club deelde mee dat Gennaro Gattuso komend seizoen de U19 zal trainer. De voormalige middenvelder van de club was afgelopen seizoen trainer van Pisa in de Serie B. Hij tekende voor twee seizoenen.





#ACMilan wishes to announce the appointment of Gennaro Gattuso as Milan Primavera’s coach for the next two seasons: #welcomebackRino! ❤⚫ pic.twitter.com/T9kUhRKKZS