Waarom Kums niet slaagde bij Udinese: "Werd meer verwacht"

De kans lijkt groot dat Sven Kums na amper één seizoen in het buitenland al terugkeert naar de Jupiler Pro League. Anderlecht lijkt de beste papieren te hebben om de middenvelder terug te halen, nadat hij dit seizoen bij Udinese niet helemaal kon overtuigen. Daar waren ze in Italië ook verbaasd over.



"Ook bij Udinese zelf hangt er een mysterie rond zijn seizoen. Je kunt ook niet zeggen dat hij zich hier niet thuis voelde. Kums is gepassioneerd door fotografie en heeft hier een tentoonstelling uitgebouwd met zelfgemaakte foto's uit de regio. Hij heeft zich hier dus goed geïntegreerd, maar heeft op het veld niet kunnen tonen wat van hem verwacht werd", stelt clubwatcher Massimo Meroi bij Sporza.



"Hij werd voor de verdediging gezet, een beetje in een rol zoals die van Andrea Pirlo destijds. Maar hij kon de verwachtingen niet inlossen. Kums speelde vaak kort en veilig, terwijl men iets meer risico's verwachtte. Misschien was hij te veilig voor het Italiaanse voetbal."