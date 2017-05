'Europa League-opponent van Ajax jaagt op Traoré'

Ajax huurde Bertrand Traoré afgelopen seizoen van Chelsea FC. De aanvaller maakte in eerste instantie nauwelijks tot geen indruk, maar kwam tegen het einde van het seizoen toch aardig op dreef. In principe keert hij nu terug naar Londen, maar mogelijk kan hij ook naar Duitsland.



Het Duitse medium BILD meldt vrijdag namelijk dat Traoré zich in de kijker heeft gespeeld bij Schalke 04. In de Europa League kwam de international van Burkina Faso nog in actie tegen de Duitse club. Schalke 04 werd in de kwartfinale van dat toernooi uitgeschakeld door Ajax.



Op Stamford Bridge lijkt geen plaats voor hem en Chelsea wil hem het liefst weer een jaar verhuren, maar Traoré geeft zelf de voorkeur aan een definitieve transfer.