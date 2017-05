'We hadden 60 miljoen voor Pogba ook wel genoeg gevonden'

Juventus is de laatste jaren heer en meester in de Italiaanse competitie en staat dit seizoen ook in de finale van de Champions League, waarin Real Madrid de tegenstander is. Giuseppe Marotta, algemeen directeur van de Oude Dame, houdt er zijn eigen werkwijze op na.



In gesprek met Tuttosport vertelt hij uitgebreid over het transferbeleid van Juventus. Marotta is fel tegen het opnemen van afkoopclausules in de contracten van spelers. "Dat is gekkenwerk. Ik zal nooit zo'n clausule op een speler plakken. Het is geen voordeel, want het brengt je in een kwetsbare positie", stelt de directeur.



"Als ik Paul Pogba een clausule had gegeven, hadden we 60 miljoen euro wel genoeg gevonden. We verkochten hem voor 105 miljoen. Gonzalo Higuaín had wel zo'n clausule. Ik weet nog steeds niet of Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis anders 'nee' had gezegd tegen 90 miljoen euro."