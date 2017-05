Krul over AZ: 'Toekomst ziet er heel goed uit'

AZ won donderdagavond verrassend met 3-0 van FC Utrecht en zette daarmee en grote stap in de richting van Europees voetbal. Zondag wacht de return in Utrecht, maar doelman Tim Krul is niet van plan dan drie treffers te incasseren.



"Fantastisch hoe we gespeeld hebben vandaag", zei de keeper tegen AZ Radio. "Het thuispubliek stond echt achter ons. Het is mooi om zo'n pot voor ze neer te zetten. Het geloof zit nu echt in het elftal en iedereen vecht voor de laatste centimeter. En we maken ook fantastische goals. Als we het zondag afsluiten met een Europees ticket, is de taak voor elkaar."



Krul over de club waar hij sinds de winterstop op huurbasis speelt: "AZ is een fantastische familie-club. Ik voelde me hier vanaf moment één thuis. Deze club heeft heel veel talenten, dus ik denk echt dat de toekomst er hier heel goed uitziet."