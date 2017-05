Roda JC haalt in officieel statement uit naar MVV

De play-offwedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd: 0-0. De Limburgse burenruzie werd vooral getypeerd door rellen tijdens de lange rust. Daags na het duel reageert de clubleiding van Roda JC op de uitspraken uit het kamp van MVV.



"We achten het noodzakelijk om hierop te reageren, omdat de supporters van Roda JC mede-verantwoordelijk worden gesteld voor de wanordelijkheden tijdens deze wedstrijd. Wij zijn van mening dat hiermee onrecht wordt aangedaan aan de werkelijkheid", schrijft Roda JC op de clubwebsite.



"Natuurlijk is de reactie van de supporters van onze kant ook niet goed te keuren, want wij distantiëren ons van iedere vorm van geweld. Echter willen wij benadrukken dat de aanstichters van bovengenoemde ongeregeldheden duidelijk geen aanhangers waren van onze club. Het feit dat mensen die het veld betraden, wel of niet herkenbaar, daarna weer gewoon terug konden gaan naar hun plek is in onze ogen onbegrijpelijk en getuigt niet van een passende manier van optreden."