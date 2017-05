Romero is AZ niet vergeten: "Hele warme club"

Keeper Sergio Romero pakte op woensdagavond de Europa League met zijn huidige ploeg Manchester United. Het Europese avontuur van de Argentijnse sluitpost begon in Alkmaar bij AZ. En in een interview met het Noordhollands Dagblad laat hij weten dat hij zijn oude ploegje zeker nog niet vergeten is.



Romero zegt namelijk: "Je kunt je dus wel voorstellen dat Nederland een speciale plek in mijn hart heeft. Ik kwam naar AZ met de overtuiging dat de rol van een keeper bestaat uit ballen tegenhouden en naar voren rammen. Van Louis leerde ik dat ook coachen en opbouwen heel belangrijke facetten zijn, vooral in Nederland."



De doelman van het Argentijnse nationale team gaat verder: "Los daarvan heb ik Van Gaal leren kennen als een heel lieve en behulpzame man en AZ als een warme club. Ik ga waarschijnlijk volgend jaar terug naar Alkmaar, om weer eens een wedstrijd van AZ te zien."