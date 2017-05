'PSV vraagt miljoenenprijs voor Willems'

De algemene verwachting is toch wel dat vleugelverdediger Jetro Willems in de aankomende zomertransferwindow vertrekt. Vooral in Frankrijk doet de back het goed: er is interesse van Olympique Lyon en AS Monaco. PSV hoopt op zijn beurt nog een aardig prijsje uit het vuur te slepen.



Het Eindhovens Dagblad schrijft: "Jetro Willems mag PSV deze zomer verlaten en wil zelf ook graag een nieuwe stap zetten. De linksback is er dit seizoen niet in geslaagd zijn eerdere niveau bij PSV aan te raken en is na zes jaar in Eindhoven toe aan een andere omgeving. Deze zomer is een logisch verkoopmoment voor alle partijen, nadat het vorig jaar niet tot een transfer kwam en Willems bijtekende. PSV zal zich - mede daarom - niet enorm moeilijk opstellen en zet Willems met enig realisme in de markt. De club hoopt voor hem alsnog een bedrag van naar schatting ongeveer zeven à acht miljoen euro op te halen."



Willems kan bij Olympique Lyon mogelijk een ploeggenoot worden van Memphis Depay. Twee seizoenen geleden vormden de twee Oranje-internationals nog een gevreesd tandem in het Philips Stadion.