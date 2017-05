Drie Ajacieden in Team van het Seizoen Europa League

De kater zal nog wel eventjes aanhouden in Amsterdam, maar buiten kijf staat dat Ajax een verschrikkelijk mooi avontuur in de Europa League achter de rug heeft. Met een aantal uitstekende prestaties, zo beredeneert ook de UEFA. De voetbalbond heeft drie Ajacieden geselecteerd voor zijn Team van het Seizoen.



Matthijs de Ligt, Bertrand Traoré en Amin Younes krijgen een plekje in het elftal, zo maakt de UEFA bekend via zijn website. Over De Ligt schrijft men: "Oogt volwassen, ondanks zijn leeftijd." Younes krijgt eveneens lof: "De gevaarlijke dribbelaar zorgde voor doelpunten, assists en speelde alle wedstrijden namens Ajax." Traoré wordt op zijn beurt aangeduid als 'gevaarlijkste aanvaller in de finale'.





