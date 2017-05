Peperdure Ajacied zet licht op groen voor transfer

Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax gaat hoogstwaarschijnlijk een heel erg drukke transferzomer tegemoet. Een aantal spelers van de Amsterdammers doet het namelijk wel bijzonder goed op de scoutinglijstjes van de diverse Europese topclubs. Verdediger Davinson Sánchez zet de deur nu wagenwijd open voor een transfer naar FC Barcelona.



In gesprek met het medium Ràdio Barcelona gaat de Colombiaan in op de geruchten. "Het is een groot doel van mij om te voetballen op eliteniveau. In een voetbalcarrière moet je blijven klimmen, je mag niet stilstaan. Of ik graag naar Barcelona zou willen transfereren? Uiteraard. Het is een enorm compliment. Wie wil er nou niet spelen voor zo'n enorme club als Barcelona?"



Sánchez stipt vervolgens wel aan dat hij zich gelukkig voelt in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax. Komen de clubs er niet uit, dan blijft hij gewoon waar hij momenteel is en zal hij niet tegen gaan stribbelen. Naar verluidt is er bijzonder veel belangstelling voor de kersverse international van Colombia. Barça zou ongeveer 25 miljoen euro overhebben voor zijn diensten, maar ook Real Madrid en het Engelse Chelsea zijn in de markt voor de krabbel van Sánchez.