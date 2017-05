Cillessen: dan ga ik naar aanbiedingen luisteren

Doelman Jasper Cillessen vertrok in de afgelopen transferzomer van Ajax naar FC Barcelona, maar in het Camp Nou-stadion hebben we hem nog niet zo heel vaak aan het werk gezien. Alleen de Copa del Rey-wedstrijden zijn voor de Nederlander en daarom staat zijn totaal vooralsnog op negen duels. Houdt dat aan, dan gaat Cillessen toch nadenken over zijn toekomst.



In een interview met het dagblad Sport vertelt Cillessen: "Ik ben nooit blij als ik niet speel, maar toen ik hier aankwam wist ik dat ik zou moeten wennen, ik kreeg te maken met ontzettend veel nieuwe dingen. Op dit moment ben ik al een beetje bezig met het aankomende seizoen en ik kun je zeggen: ik ga vechten om de nummer één te worden onder de lat bij Barcelona."



De keeper gaat verder: "Nee, ik heb nog niet nagedacht over aanbiedingen, een transfer, vooralsnog zit ik hier prima. Oké, als mijn situatie in de winter nog hetzelfde is, dan ga ik wel nadenken over mijn toekomst ... Ik heb al een aantal keer contact gehad met bondscoach Dick Advocaat van het Nederlands elftal. Hij zei tegen me: als je goed speelt, word je opgeroepen."