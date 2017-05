'Ajax moet doorselecteren en deze spelers verkopen'

Er gaat in de aankomende transferzomer hoogstwaarschijnlijk wel wat veranderen bij de Eredivisie-topclub Ajax. Een aantal spelers van de Amsterdammers heeft namelijk al gezegd open te staan voor een nieuwe uitdaging. Journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf vindt ook dat de Eredivisie-topclub door moet selecteren.



Hij schrijft in zijn column: "De prachtige prestatie bij Ajax mag niet tot zelfgenoegzaamheid leiden. Het moet juist een beginpunt zijn, met veel honger naar meer. Slachtoffers zijn daarbij in topsport onvermijdelijk. Na de verloren finale verdedigde Bosz zijn spelers naar buiten toe. 'Ik hoop de groep intact te houden, want er zit veel groei in.' Intern zal hij evenwel rücksichtslos moeten zijn in een proces van doorselecteren en afvoeren."



Driessen somt op: "Een aantal spelers bij Ajax zit aan zijn plafond en gaat de club niet helpen op het hoogste niveau stappen te maken, onder wie Schöne, Younes en Sinkgraven. Anderen moeten een nieuwe uitdaging zoeken, ook voor zichzelf zoals Klaassen, Veltman, Tete en Riedewald. Bosz moet zichzelf net zo goed verder ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat hij zichzelf gaat verlossen van het imago geen prijzenpakker te zijn. Van verloren finales moeten spelers leren finales te winnen en datzelfde geldt voor een trainer."