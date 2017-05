Ten Hag: "Scherven rapen, opgeven staat niet in mijn woordenboek"

Opnieuw lijkt FC Utrecht overal naast te gaan grijpen door de 3-0-nederlaag bij AZ. In de Galgenwaard zal zondag een klein wonder moeten gebeuren en daar gelooft trainer Erik ten Hag nog wel in.



"We hebben niet de kwaliteit getoond die we normaal wel hebben. Met name in balbezit. We hebben heel goede voetballers, maar we maakten zo onvoorstelbaar veel technische fouten", zei Ten Hag over de nederlaag bij FOX Sports. "We speelden AZ in de kaart omdat we zo veel simpel balverlies leden. Het was zeker geen onverdiende nederlaag."



Toch houdt hij hoop. "We zullen nu de scherven moeten oprapen. Zondag moeten we een ander FC Utrecht zien. Na de 1-0 ging het van kwaad tot erger. Maar je hebt altijd een kans. Het zijn de play-offs en alles is mogelijk. Opgeven staat niet in mijn woordenboek en ook niet in dat van deze ploeg. Er zal een strijdbaar Utrecht staan."