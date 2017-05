PSV kan Mexicaans talent vergeten door deal met Spanjaarden

Hirving Lozano zal geen nieuwe Mexicaanse steunpilaar worden van PSV. De aanvaller van Pachuca CF werd bij de Eindhovense nummer drie van de Eredivisie genoemd, maar hij maakt een andere keuze.



De AS maakt namelijk melding van een akkoord tussen Celta de Vigo en Lozano om na de zomer aan de slag te gaan in Spanje. Momenteel is hij in voorbereiding op de Confederation Cup in Rusland. Wanneer dit achter de rug is zou hij naar Spanje verhuizen.



Met de deal is zo'n veertien miljoen euro gemoeid. Het afgelopen halfjaar werd er al regelmatig onderhandeld door diverse clubs met Pachuca. Daarbij zou ook PSV de Mexicaanse hulplijnen hebben ingeschakeld, maar de 21-jarige kiest nu dus voor Celta de Vigo.