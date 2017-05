Rode kaart teruggedraaid: "Ik werd helemaal gek"

Hoofdrolspeler Wojciech Golla kan nog amper bevatten wat er gebeurde tijdens de minuut dat hij van het veld werd gestuurd. Scheidsrechter Dennis Higler gaf hem rood, maar de videoscheidsrechter besloot het terug te draaien.



"Ik raakte hem nauwelijks aan’’, vertelde Golla na afloop aan De Gelderlander. "Ik vroeg me ook af wat er aan de hand was toen ik de vrije trap tegen kreeg. Ik werd helemaal gek op het moment dat ik rood kreeg."



Higler met zijn kant van het verhaal. "Bij bepalende momenten nemen we als arbitrage de tijd. Dat staat ook in het protocol van de KNVB. Zo kijken we de doelpunten, strafschoppen en rode kaarten terug. Eerst moet ik wel een beslissing nemen. In dit geval een rode kaart trekken, want ik zag alleen dat Golla aan het shirt van Dessers trok en niet de eerdere overtreding van Dessers."



"Het waren heel duidelijke beelden. De videoref is een vangnet. Eigenlijk zou ik hem liever niet nodig hebben, want dan had ik geen fout gemaakt. Maar als scheidsrechter moet ik niet te groot zijn om mijn keuze terug te draaien. Het gaat erom dat we de juiste beslissing nemen. Niemand, en ik voorop, wil dat een wedstrijd door een verkeerd oordeel wordt beslist."