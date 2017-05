Stevens over Hitlergroet: "Als je dat leuk vindt... tja..."

De volslagen bezopen toestanden tijdens MVV - Roda JC kreeg na afloop nog een staartje. Een zogenaamde supporter van MVV vond het nodig om een Hitlergroet te maken richting Huub Stevens.



De tijdelijke trainer van Roda JC was na afloop nog relatief mild. "Die man vond het leuk om bier over ons heen te gooien", zei hij tegen FOX Sports. "Toen maakte hij ook nog bepaalde gebaren. Dat hoort ook niet. Ik gaf hem antwoord op een bepaalde manier. Het is ongelooflijk hoe bepaalde mensen kunnen reageren bij een voetbalwedstrijd. Het is dan frustratie van zo'n man om je nat te gooien met bier. Als hij dat leuk vindt, tja..."





Huub Stevens belandt in een akkefietje na MVV - Roda: "Ongelofelijk hoe bepaalde mensen reageren bij een voetbalwedstrijd." #mvvrod pic.twitter.com/gxsQJN7SSl — FOX Sports (@FOXSportsnl) 25 mei 2017