AS Roma meldt zich in de jacht op Ajax-uitblinker

Aan Davy Klaassen gaat deze zomer nadrukkelijk worden getrokken en vooral in Italië staan de clubs in de rij voor de aanvoerder van Ajax. Daar is nu ook AS Roma bijgekomen.



De 24-jarige middenvelder kon al rekenen op belangstelling van Napoli en Lazio, nu is stadsgenoot AS Roma ook in het vizier gekomen. Vanuit Engeland zou Ronald Koeman hem eveneens graag naar Everton halen.



Sportmediaset meldt nu dat AS Roma een voorname kandidaat is geworden om Klaassen over te nemen, die volgens de internationale media na de finale van de Europa League klaar is om naar een grotere competitie over te stappen. Belangrijk voor AS Roma is dit weekend het veiligstellen van de tweede plaats, want dan gaat de club de Champions League in.