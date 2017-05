Wervelend AZ lijkt droom Utrecht ruw te verstoren

FC Utrecht ging de play-offs op Europees voetbal als favoriet in, maar de droom lijkt donderdagavond al te zijn verpest. De heenwedstrijd tegen AZ resulteerde in een kansloze nederlaag: 3-0.



Calvin Stengs wist in de eerste ronde al een hoofdrol op te eisen en ook nu bleek de AZ-tiener bepalend. Na ruim een kwartier werd Joris van Overeem op fraaie wijze bediend door de jongeling en de middenvelder maakte het karwei keurig af: 1-0. De Alkmaarders maakten in eigen huis een uitstekende indruk.



Dankzij de videoscheidsrechter kreeg AZ na een klein half uur spelen geen strafschop, maar kort daarna mocht AZ alsnog juichen. Een hakje van Dabney dos Santos werd met dank aan Yassine Ayoub tot het tweede doelpunt van de avond verwerkt.



De Domstedelingen kregen na rust nog wel mogelijkheden op de bevrijdende uitdoelpunt, maar de manschappen van Erik ten Hag hadden het vizier niet op scherp staan. Sterker nog: Wout Weghorst kopte na 65 minuten zelfs de 3-0 binnen en die marge had in het restant nóg hoger kunnen uitvallen.



Scoreverloop:

1-0 (17') Joris van Overeem

2-0 (32') Yassine Ayoub (eigen doelpunt)

3-0 (65') Wout Weghorst