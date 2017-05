'AZ straft spits met tribuneplek bij cruciaal duel'

Fred Friday heeft donderdagavond plaats moeten nemen op de tribune van het AFAS Stadion. De AZ-aanvaller is disciplinair geschorst voor de play-offwedstrijd tegen FC Utrecht.



Volgens RTV Noord-Holland heeft zijn tribuneplek niets te maken met een blessure. Friday kwam deze week te laat op de training en is daarom disciplinair aangepakt door trainer John van den Brom. Overigens zou hij normaal gesproken toch al niet hebben gespeeld.



Friday werd afgelopen zomer gekocht door AZ, maar heeft op enkele duels na niet het gewenste niveau gehaald. De aanvaller kreeg wel meermaals de voorkeur boven Wout Weghorst, die uiteindelijk zijn plekje in het elftal veilig wist te stellen. Het is maar de vraag of zijn toekomstbeeld in Alkmaar optimistischer is.