MVV en Roda in evenwicht op zeer hectische avond

De play-offwedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd: 0-0. De Limburgse burenruzie werd vooral getypeerd door rellen tijdens de lange rust.



Roda JC nam deze week afscheid van trainer Yannis Anastasiou. Met een interim-staf besloot de eredivisionist om aanvallend uit de startblokken te schieten, met een aantal kansjes voor Tom Van Hyfte als resultaat. MVV groeide voor rust echter beter in de wedstrijd en dwong doelman Benjamin van Leer zelfs tot een noodzakelijke redding.



In de rust ging het helemaal mis in Maastricht. MVV-supporters zochten de confrontatie met de aanhang uit Kerkrade, waarbij een aantal zelfs het veld wist te betreden. Bij de thuisclub waren zelfs 'fans' met een bivakmuts te zien. De derbywedstrijd werd daarom pas later hervat met zelfs de waarschuwing om te staken.



Na een hectische periode was de eerste kans voor MVV, maar de bal vloog voor Roda JC precies langs de goede kant van de paal. Aan de andere kant werd een inzet van Abdul Ajagun van de lijn gehaald en wed Van Hyfte ternauwernood gestuit door een MVV'er. Zodoende valt de beslissing zondag in Kerkrade.