Videoscheids grijpt in: "Heel terecht teruggedraaid"

Mario van der Ende is het eens met de arbitrage om de rode kaart bij NAC Breda - NEC (1-0) voor Wojciech Golla in te trekken. Op advies van videoscheidsrechter Ed Janssen besloot scheidsrechter Dennis Higler zijn beslissing te veranderen.



"Ik ben heel blij dat er een videoreferee aanwezig was. Het is heel terecht teruggedraaid", aldus Van der Ende tegenover Voetbal International. De oud-scheidsrechter legt uit: "Je ziet dat Cyriel Dessers heel duidelijk eerst de overtreding maakt, waardoor Golla toch uit evenwicht raakt en hem vastpakt. Daarnaast: de keeper was al bijna in balbezit, waardoor je niet kan spreken van een scoringskans."



Van der Ende weet dat de videoscheidsrechter nog even wennen is. "Het is een nieuwe dimensie voor de scheidsrechters. Hoe ga je hier mee om? Je wordt toch wel teruggefloten." Toch is hij er wel blij mee. "Het is de redding van de huidige arbitrage. Ik pleit ervoor om het zo snel mogelijk bij alle wedstrijden in te voeren. Hetzelfde als doellijntechnologie."