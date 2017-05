"Ga ervan uit dat ik hier terugkeer als speler van Twente"

Jorn Brondeel keept zijn wedstrijden na de zomerstop namens FC Twente. In de Eredivisie dus, maar de vraag is of zijn huidige club NAC Breda dit ook weet te realiseren door de play-offs om promotie/degradatie te winnen.



NAC heeft de eerste stap gezet met een 1-0 overwinning op NAC Breda. "Ik had vooraf een goed gevoel en nu nog steeds. En mijn gevoel laat me nooit in de steek", zo laat de goalie weten aan Voetbal International. Toch blijft hij nuchter. "De euforie is ongelooflijk, maar we hebben nog niks."



Brondeel heeft zijn laatste thuiswedstrijd bij NAC inmiddels achter de rug. "Het is geweldig om zo af te sluiten, maar ook raar. Je weet niet hoe het afloopt. Maar ik ga ervan uit dat ik hier volgend jaar terugkeer als speler van Twente. Ik ben ervan overtuigd dat we het zondag gaan afmaken."