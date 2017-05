Fosu-Mensah dolblij: "Dit voelt ook als mijn cup"

Timothy Fosu-Mensah genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax, maar won uitgerekend ten koste van zijn oude club de Europa League met Manchester United. Het uitblijven van speeltijd heeft zijn euforie duidelijk niet geteisterd.



"Natuurlijk had ik minuten willen maken. Ik ben niet voor niets voetballer. Op het moment dat de beker binnen was, was ik alleen maar blij. Het beste gevoel ever", jubelt Fosu-Mensah in gesprek met NUsport. "Ik heb mijn bijdrage geleverd en dus voelt dit ook als mijn cup."



De verdediger kent een aantal Ajax-spelers nog. "Ze hebben een goede, jonge en frisse ploeg. We moesten negentig minuten scherp zijn om Ajax te verslaan en dat waren we. (…) Wat het verschil maakte? De Premier League is fysiek zwaarder dan de Eredivisie en op een paar momenten zag je dat ook wel aan de wedstrijd af."



Zelf blijft Fosu-Mensah graag in Manchester, ook al speelt hij dit seizoen relatief weinig. "Ik train hier met topspelers en daar leer ik elke dag van. En ik ben pas negentien jaar. Mijn kans komt nog wel."